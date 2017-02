Schaakles voor jeugd in Haarlem

Schaken is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Dat het ook heel leuk is bleek tijdens het Haarlemse schoolschaaktoernooi van 25 januari waar 200 kinderen schaakten in de Philharmonie. Om daar een vervolg aan te geven start op 8 februari schaakles voor kinderen van 7 tot en met 10 jaar in Trionk aan de Van Oosten de Bruijnstraat 60 in Haarlem.