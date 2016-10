Onbetaalbare Oranjes

Door Peter Schat - 26-10-2016, 16:51 (Update 26-10-2016, 16:51)

Een koningshuis is toch wel onbetaalbaar. Zeker met zulke kleurrijke representanten als de dynastie der Oranjes voortbracht. Van oorlogsheld Willem II en diens fijnbesnaarde ega Anna Paulowna tot ’Koning Gorilla’ Willem III, om nog te zwijgen van de indruk die koningin Wilhelmina heeft achtergelaten, de verhalen die tot op heden nog over haar dochter Juliana opduiken en de handel en wandel van haar gade prins Bernhard.

Maar het geldt niet alleen in figuurlijke zin, ook letterlijk hangt er een ’onbetaalbaar’ prijskaartje aan ons Koninklijk Huis. Vermoedens zijn de laatste weken gerezen over geheime compensatieregelingen, die zijn verwerkt in de uitkering van het staatshoofd. Om aanslagen van de vermogensbelasting te temperen. Premier Rutte heeft het onderzocht en bewijzen voor de vermoedens ontbreken, schreef hij woensdag aan de Kamer.

Toch komt er een nader onderzoek, kennelijk om iets te doen aan het niet-pluisgevoel wat bij een deel van volk en volksvertegenwoordiging zal blijven hangen na zo’n missive van de premier. Wat dat onderzoek ook oplevert, het zal niets veranderen aan de situatie dat de troon van ons land al twee eeuwen in handen van een superrijke familie is. En dat dit met zich meebrengt dat die familie is geprivilegeerd en het land ook wat mag kosten.