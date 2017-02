Poëzie en sterke verhalen bij zingende glazen

foto Heleen Vink David van Aalderen vertelt, en laat de glazen zingen.

WIJK AAN ZEE - Een wandeling door Wijk aan Zee voerde zondagmiddag langs vijf uiteenlopende locaties waar inspirerende en intieme optredens waren van vertellers, muzikanten en dichters.

Door Heleen Vink - 6-2-2017, 12:07 (Update 6-2-2017, 12:07)

De eerste editie van het evenement Winterwoorden was, met honderd kaartjes, lang van tevoren uitverkocht. Vijf groepen van twintig personen gingen met een begeleider op pad door de zondagse stilte van het kustdorp.

Het eerste optreden is in huize Van Aalderen. In de woonkamer is een lange tafel gecreeërd met aan het hoofeinde een plek voor de vertellers David en Sanne van Aalderen. Kaarsen branden en een blad met gevulde glazen staat klaar. Niemand verwacht het, maar David, veelzijdig muzikant, begeleidt zijn verhaal door, met zijn vingers rondraaiend over de randen, de glazen te laten zingen. Sanne besluit met een eigen gedicht over een in-verdrietig meisje dat eindigde met de poëtische woorden: ’De zee huilde zoute tranen die de sterren deden glimmen. En de maan trok bleek achter de wolken weg.’

Agatha en de Velsertunnel

Verder naar de consistorie van de Dorpskerk. De locatie sluit stemmig aan op het geschiedenisverhaal van verteller Han van Leeuwen, oud-burgemeester. Een verhaal dat verrassend van de heilige St Agatha, wiens sterfdag het die dag is, door de eeuwen heen leidt naar de eigentijdse Velsertunnel.

Tijdens de koffie legt Han van Leeuwen uit: „Het lijkt op het werk wat ik deed, maar is toch heel anders.” „Sterk einde”, klinkt het buiten. Carina Bulthuis uit Uitgeest is met haar wandelgroepje op pad. Ze vinden het een leuk en origineel concept.

Schuin aan de overkant is de volgende sessie in de Kop van WaZ. Jeroen Besseling en Sipke Fluitman wisselen elkaar aanvullend af en aan, „Als de ideeën het licht niet meer zien onder een witte ruis.” Filmbeelden versterken hun woorden en het gooien van papieren ’sneeuwballen’ zorgt voor hilariteit.

Vervolgens hangen rond de brandende houtkachel in huize Thöne, de toehoorders doodstil aan de lippen van theatermaker en schrijver Jorrit Thijn uit Utrecht. Met sfeervolle woorden zoomt hij in op situaties uit het dagelijkse leven.

Dan is de laatste deur bij Huize Hoogewerf in zicht. Via de woonkeuken van het kasteel-achtige huis waar iedereen wat inschenkt en lekkers pakt, besluit in de woonkamer dichteres Demi Baltus de middag met laatste indringende gedichte Winterwoorden.

Daisy Bakker en Joni Zwart, de Verhalendames, organiseerden het geslaagde evenement.

Volgens hen zijn mooie woorden overal te vinden.

„Het is zo anders dan je je voorstelt. De combinatie locatie en verteller is bijzonder. De charme is dat het zo onopgesmukt is, zo informeel”, vindt Truus Zonneveld, secretaris van Stichting Kunst & Cultuur Beverwijk. „Een mooie nieuwe loot aan de stam.”