Culturele wandeltocht al uitverkocht

Foto Heleen Vink David van Aalderen.

WIJK AAN ZEE - Het evenement ’Winterwoorden’ in Wijk aan Zee is uitverkocht. Dit nieuwe initiatief is een wandelroute op 5 februari langs verschillende culturele optredens. Er was plek voor 100 wandelaars.

Door Annemiek Jansen - 25-1-2017, 22:00 (Update 25-1-2017, 22:00)

De wandelaars gaan die zondagmiddag met een stempelkaart langs vijf optredens van dichters, muzikanten en verhalenvertellers.

Dit zijn schrijver Jorrit Thijn, poëet Demi Baltus, multi-instrumentalist David van Aalderen en woordkunstenares Sanne van Aalderen, theatrale troubadours Sipke Fluitman en Jeroen Besseling, en chroniqueur Han van Leeuwen.

Voor elk verhaal ontvangen de deelnemers een stempel. Aan het einde van de wandeling kunnen de volle stempelkaarten ingeleverd worden.

’Winterwoorden’ wordt georganiseerd De Verhalendames. Dat zijn Daisy Bakker en Joni Zwart die voorheen werkzaam waren voor Young Art. Zij worden ondersteund door Stichting Kunst en Cultuur Beverwijk.

De Verhalendames zijn er trots op dat hun nieuwe initiatief ruim van tevoren al is uitverkocht. Voor wie tot zijn spijt misgrijpt, laten ze weten dat er al plannen zijn voor een zomereditie.