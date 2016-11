Recordaantal wandelaars herfsttocht Het Gooi

Foto: Jan de Boer

LAREN - De kop is eraf van het nieuwe wandelseizoen. Maar liefst 132 lopers meldden zich afgelopen zondag in alle vroegte in de kantine van SV Laren’99 voor de eerste groepstocht van de Stichting Wandelvierdaagse Het Gooi.

’Nooit eerder hadden we zoveel deelnemers bij de novembertocht’

Ondanks het druilerige weer werd het dankzij de fraaie herfsttinten en paddenstoelen een prachtige tocht. In een langgerekt kleurig lint, vanwege de regenpakken, trok het gezelschap vanuit Laren over de heidevelden richting Bussum.

„Nooit eerder hadden we zoveel deelnemers bij de novembertocht”, meldt wandelcoördinator Jan de Boer trots. „Er is steeds meer animo voor onze maandelijkse groepswandelingen. Ze gelden ook een beetje als opmaat voor de echte Gooise vierdaagse, die volgend jaar van 21 tot en met 24 juni gehouden wordt. Voor de liefhebbers: vanaf 1 december staat de inschrijving open via de site wandelvierdaagsehetgooi .”

Halverwege de heidetocht werd een koffiepauze ingelast bij zwembad De Zanderij in Bussum, waar de vrijwilligers Johan en Esther tekst en uitleg gaven over het goede doel, waarvoor iedereen dit jaar zijn beste beentje voorzet: De Stichting Vier het Leven. Via de Franse Kampheide, het Spanderswoud en de Westerheide ging het vervolgens terug naar Laren, waar onder het genot van een warm drankje en een hapje, meteen harde afspraken werden gemaakt voor de eerstvolgende groepswandeling op zondag 11 december.