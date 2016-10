Nieuwe wandelroute bij Eenigenburg

EENIGENBURG - De nieuwe wandelroute ’t Huys te Nuwendore langs de Westfriesedijk bij Eenigenburg wordt komende maandag geopend door Schager wethouder Sigge van der Veek.

Door redactie Schagen - 28-10-2016, 11:57 (Update 28-10-2016, 12:22)

De route is onderdeel van het nieuwe wandelnetwerk in de regio dat medio april gereedkomt en dan zo’n 580 kilometer telt. De nieuwe route voert onder meer langs het afdakje dat vanaf de oude waterput op het kasteelterrein is verplaatst naar de dijk. Hier wordt een dichttekst van Ina Broekhuizen-Slot onthuld, die betrekking heeft op de route. De opening is om 15.15 uur.