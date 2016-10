Wandelen en happen in Haarlem met Kelly Geers als gids

HAARLEM - Na onvergetelijke culinaire wandelingen door Londen, Dublin en Berlijn begon het te kriebelen bij Kelly Geers.

Door Judy Nihof - 27-10-2016, 9:35 (Update 27-10-2016, 9:35)

Sinds kort organiseert de 40-jarige Haarlemse zelf tours langs restaurants en delicatessenwinkels waar hapjes en drankjes klaarstaan en de uitbater iets vertelt over de zaak en de producten. ,,Eten heeft altijd een grote rol in mijn leven gespeeld’’, zegt ze. ,,Mijn ouders namen ons al op jonge leeftijd mee naar restaurants en ook thuis koken was favoriet in ons gezin.’’ Geers vertelt tijdens de wandeling wetenswaardigheden over Haarlem, al gaat ze niet te diep in op de geschiedenis van de stad. ,,Ik wil niet in het vaarwater zitten van de VVV, die stadswandelingen organiseert.

De nadruk ligt bij mij op het eten en drinken. Het moet mensen niet gaan duizelen van de jaartallen. Ik wil het luchtig houden.’’

Met haar bedrijf, Haarlem Food Tours, mikt Geers op toeristen en dagjesmensen. Ze heeft inmiddels twee groepen onder haar hoede gehad: een groep vrouwen uit Friesland en een groep uit de omgeving van Haarlem. Geers werkt bij de receptie van een sportschool. Ze zou het leuk vinden om met Haarlem Food Tours haar brood te kunnen verdienen. Maar daar gaat ze niet van uit. ,,In wereldsteden zie je dat mensen er hun beroep van kunnen maken. Maar Haarlem trekt daarvoor denk ik niet genoeg toeristen.’’

Speciaal voor kinderen heeft ze een Kids Tour op poten gezet: een culinaire speurtocht op 6 november. ,,Dat is iets eenmaligs. Ik wil kijken of er animo voor is, bijvoorbeeld als verjaardagspartijtje.’’