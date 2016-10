Leo wandelt solo naar Sint Petersburg

eigen foto Leo Blom lopend langs de Noordduitse kust.

IJMUIDEN - In zijn kamer hangt een spandoek met daarop ‘Je hebt het gehaald’ in het Russisch. ’3285 kilometer te voet afgelegd.

Door Kees de Boer - 18-10-2016, 7:00 (Update 18-10-2016, 8:55)

Gefeliciteerd’. Leo Blom (62) geniet nog na van zijn mega-wandeltocht van IJmuiden naar Sint Petersburg.

Getraind had hij niet voor de tocht waar hij zo’n drie jaar geleden over na begon te denken. Hij was destijds op een keerpunt in zijn leven. Dertig jaar werkzaam geweest, beide dochters het huis uit, Leo vroeg zich af wat hij nog wilde in het...