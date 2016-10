Het Amsterdam van Jacob Olie

Foto’s: Jacob Olie, Stadsarchief Amsterdam Weteringsplantsoen, richting Nieuywe Vijzelstraat, 1902. Foto’s: Bekijk Fotoserie

AMSTERDAM - Bijna twintig jaar na het verschijnen van de wandelgids Jacob Olie, fotograaf van Amsterdam, is er nu de nieuwe editie, helemaal up-to-date gemaakt door de auteur, Peter Paul de Baar. In het boek staan drie wandelingen die een divers beeld geven van het oude Amsterdam.

Nieuwe editie van populaire wandelgids

Jacob Olie is beroemd als gedreven fotopionier en portretfotograaf, maar toch vooral als chroniqueur van het Amsterdamse straatbeeld en stadsgezicht. Tussen 1860 en 1905 maakte hij duizenden foto's met zijn zelfgebouwde camera's.

Rijkdom

Zijn artistieke oog werd geboeid door de klassieke schoonheid van de oude binnenstad en door het steeds wisselende tafereel van mensen, dieren en dingen op straat. Door hun rijkdom en zeggingskracht roepen de foto's van Olie een ongeëvenaard scherp beeld op van de hoofdstad op het breukvlak van twee eeuwen.

Drie routes

Jacob Olie, fotograaf van Amsterdam biedt een levendige terugblik op Jacob Olies Amsterdam in de vorm van drie wandelingen, die de wandelaar van nu zonder moeite kan nalopen en waarin hij de soms kleine maar vaak ook grote verschillen tussen toen en nu aan den lijve kan ondervinden. De routes laten de wandelaar kennismaken met drie volstrekt verschillende kanten van het toenmalige Amsterdam: de oude binnenstad rondom het Damrak en het Rokin, de Westelijke Eilanden rondom de Zandhoek en de Weteringschans en omgeving.

Tentoonstelling

De uitgave is gemaakt in samenwerking met het Stadsarchief Amsterdam. Het boek is een mooie opmaat naar de tentoonstelling Amsterdam 1900 in het Stadsarchief Amsterdam waar vanaf 14 oktober foto’s van onder meer Jacob Olie te zien zullen zijn.

Jacob Olie - fotograaf van Amsterdam door Peter-Paul de Baar

Uitgeverij THOTH

ISBN 978 90 6868 703 3

prijs 8,95 euro

Verkrijgbaar bij de boekhandel