Enthousiaste reacties over Velsertunnel Run

BEVERWIJK - Ze hadden wel gedacht dat het goed zou landen, het nieuws van een hardloopevenement door de Velsertunnel, maar de organisatie, de sportevenementenbureaus SportConnection en SportSupport, is wel verrast door de hoeveelheid enthousiaste reacties.

Door Annemiek Jansen - 9-9-2016, 8:39 (Update 9-9-2016, 8:39)

Er kunnen maximaal 5000 hardlopers meedoen op zondag 27 november. Daar is een vergunning voor afgegeven, zegt projectmanager Renée Faber. Maar mocht nu blijken dat er meer lopers zijn, dan wordt er samen met Rijkswaterstaat gekeken wat de mogelijkheden zijn. De loop is uniek, in zoverre dat je een afstand van 7,68 kilometer moet afleggen, als knipoog naar de lengte van de tunnel: 768 meter. Wel is er eerder door de tunnel gelopen; in 2001 tijdens de viering van 125 jaar Noordzeekanaal, maakte de Velsertunnel onderdeel uit van een zestien kilometer lange hardloopevenement.

Wandeltocht

Er wordt dit keer ook gekeken naar een wandeltocht. Rijkswaterstaat was eerst van plan om die tocht te houden rond de feestelijke opening van de tunnel, in januari. Maar nu bekijkt de organisatie of er een koppeling valt te maken met de run.

Volgende week wordt er meer duidelijk over de loop zelf. De website www.velsertunnelrun.nl gaat op 13 september online. Zo staat de finish vast: de Beverwijkse Breestraat. Maar de start nog niet. Een locatie in Velsen in ieder geval. Het meest waarschijnlijk lijkt het stadion van Telstar. Ook wordt er gekeken naar een samenwerking met het openbaar vervoer. ,,De lopers zullen opgeroepen worden zoveel mogelijk met openbaar vervoer te gaan'', zegt Faber. ,,We zullen de kleding van a naar b brengen.''

Inschrijven kan vanaf maandag 19 september. Er is een inschrijftarief waarvoor je een pakket met onder meer startnummer zal ontvangen en waarschijnlijk een T-shirt. De run heeft een recreatief karakter, omdat 7,68 kilometer geen officiële afstand is. Maar er komt wel een officiële tijdsregistratie, waarna je de uitslagen online terug kunt vinden.