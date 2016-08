Lol trappen en stil genieten op de Westerheide

Foto Studio Kastermans/Danielle van Coevorden Deze libelle vermaakt zich ook prima op de heide. Bekijk Fotoserie

LAREN - De heidevelden in het Gooi kleuren weer dieppaars. Mensen komen van heinde en ver voor het prachtige landschap. Dit jaar is het heidehaantje niet komen opdagen. „Geen bruine plekken in het veld.”

Door Nina Menke - 26-8-2016, 12:58 (Update 26-8-2016, 12:59)

Opde Westerheide in Laren wordt iedereen zo blij als een kind. Het uitgestrekte heidelandschap heeft blijkbaar een betoverend effect. „Wij verdwalen vaak, maar dat maakt hier niets uit.”

Een bekend vertrekpunt van de verschillende wandel- en fietsroutes langs de hei is restaurant La Place aan de Westerheide. Ook deze...