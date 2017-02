Wandelen rond het Laarder Wasmeer met een natuurgids

Eddie de Paepe Het Goois Natuurreservaat bij het Laarder Wasmeer.

LAREN - Iedere derde zondag van de maand organiseren natuurgidsen van IVN Gooi e.o. een ’Rondje Laarder Wasmeer’, een publiekswandeling door het afgesloten Laarder Wasmeergebied onder leiding van een gids. Een afwisselende route over heide, zandverstuivingen en door bos.

Door Goois Natuurreservaat - 6-2-2017, 13:08 (Update 6-2-2017, 13:25)

Dat betekent dat het zondag 19 februari weer zover is. Natuurgidsen van het IVN geven tijdens de wandeling informatie over de ontstaansgeschiedenis, het landschap, planten en dieren. Het rondje is 4,5 kilometer lang en de wandeling duurt ongeveer een uur. Op verschillende plekken...