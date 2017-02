Labyrint lopen

NOORDWIJK - Nel Hogervorst gaat maandag 6 februari een nieuw labyrint langs de vloedlijn lopen, met iedereen die daar graag aan deel wil nemen.

Het labyrint is een oeroud symbool voor de zoektocht naar bezinning en bezieling. Deze wandeling helpt om los te laten wat weg kan: verdriet, boosheid of schuldgevoel. Door die gevoelens te ervaren krijgen ze een plek en ontstaat er ruimte voor nieuwe ervaringen. Een labyrint wandelen kan op verrassende wijze leiden tot het aangaan van nieuwe verbindingen.

De start is om 13.30 uur bij restaurant De Duinrand, Duindamseweg 17. Daarna loopt of fietst het gezelschap naar het strand (1 km) voor het labyrint. Inschrijven kan via www.palliam.nl Deelnemen kost 5 euro.

