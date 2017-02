Winterse wandeling in duingebied

Genieten van de natuur tijdens de Winterwandeling in Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

VELSEN - Wie wil trainen voor de Vierdaagse of gewoon wil genieten van een wandeling door het prachtige duingebied, kan zondag 5 februari terecht in Nationaal Park Zuid-Kennemerland voor de Winterwandeling.

Drie routes in Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland strekt zich uit door bos, open duin en langs verscholen duinmeren en strand. De Nationaal Park Winterwandeling telt drie routes: 10, 15 en 20 km.

Vanaf het bezoekerscentrum De Kennemerduinen in Overveen loopt de wandeling door een afwisselend landschap met bos en duinen over smalle en brede paden met hoogteverschillen. Achter elke bocht ligt een nieuw duinlandschap verborgen. Bij de 15 en 20 km gaat de route via Camping de Lakens naar het strand en door één van de windsleuven in de zeereep langs het Vogelmeer weer terug. Wandelaars van 15 en 20 kilometer kunnen een tussenstop maken in restaurant Gestrand op Camping De Lakens. Daarna gaat de route door half open duinlandschap langs slingerpaadjes weer richting het bezoekerscentrum waar warme soep wacht.

Inschrijven

Aan de Nationaal Park Winterwandeling op zondag 5 februari kunnen maximaal 750 deelnemers meedoen, startend tussen 8.30 en 11 uur. De uiterlijke inschrijfdatum is vrijdag 3 februari 2017 om 12 uur.

De kosten van deelname zijn € 7,50 per persoon, inclusief een routebeschrijving, kop soep bij terugkomst, herinneringsvaantje en een donatie van € 1 voor een nieuw ’aaidier’ voor de tentoonstelling van het bezoekerscentrum. Er is op deze dag EHBO aanwezig.

Vooraf reserveren is verplicht voor deze activiteit met de link via NPZ. Honden zijn niet toegestaan in dit deel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.