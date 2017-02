Wandelfit

ALPHEN AAN DEN RIJN - Voor wie minder last wilt hebben van lichamelijke en/of chronische klachten of wilt gaan bewegen, maar de drempel te hoog is, biedt Wandelfit uitkomst.

Een laagdrempelig programma van 3 maanden om een start te maken naar een gezonde leefstijl. De eerste cursus is van 14 februari tot 25 april, de tweede van 2 mei tot 13 juli. De trainingen zijn op dinsdag en donderdag (10.00 tot 11.30 uur). Het traject kost 25 euro. Aanmelden: wandelfit@aav36.nl.

Meer informatie is zaterdag 4 februari van 10.00 tot 12.00 uur te verkrijgen tijdens de informatiemarkt Wandel eens binnen... bij Fysio vd Berg, in Gezondheidscentrum Dillenburg aan de Prinses Irenelaan iN Alphen aan den Rijn.

Zie ook www.aav36.nl/wegatletiek/wandelfit