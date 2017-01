Luister- en vertelwandeling

ZUIDOOSTBEEMSTER - Een luister- en vertelwandeling start op zaterdag 4 februari om 09.30 uur vanuit Purmerenderweg 196 in Zuidoostbeemster.

De wandeling begint in de Zuidoostbeemster en deelname kost vijftien euro.

Na kennismaking bij een kopje koffie/thee en uitleg gaan de deelnemers in tweetallen uiteen. De tweetallen bestaan bij voorkeur uit mensen die elkaar niet kennen. Al wandelend voeren zij een gesprek waarbij de een vertelt en de ander luistert. Na een uur is er een pauze, waarna de rollen worden omgedraaid.

Nadat de gesprekspartner beide een keer luisteraar en verteller zijn geweest wordt er nog even nagepraat. Het napraten is onder het genot van een kopje soep en gaat overigens niet over de inhoud van de gesprekken, want dat blijft tussen de gesprekspartners.

Voor meer informatie is de website bertbeweegtje.nl, het e-mailadres bert.mentink@hetnet.nl of het telefoonnummer 06-19485596.