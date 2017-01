Nieuwe Hofjeskrant

HAARLEM - In het winternummer van de Haarlemse Hofjeskrant 30 speciale aandacht voor de langste man die ooit in Haarlem heeft gewoond, de Fin Daniel Cajanus.

De Hofjeskrant sprak met Hetty Heyting, de schrijver van ’Cajanus, een gigantische opera’ van Zangstudio Haarlem die zes keer wordt gespeeld in de St. Bavokerk. Ook is er aandacht voor de tentoonstelling in Museum Haarlem over de Fin die de laatste vier jaren van zijn leven in de Proveniershof woonde. Redacteur Willem Brand schreef een verhaal over de laatste wens van Cajanus, gegoten in een monoloog.

Ook aandacht voor de make-over van de Provenierstuin. Sanne Horn ontwierp naar voorbeeld van de 18de eeuwse Franse tuin met een bloemmotief van steen. Voor de bewoners heeft de nieuwe tuin als voordeel dat bezoekers via ingangen aan de west- en oostzijde de tuin worden binnen geleid, waardoor hopelijk de loop langs de huizen een stuk minder wordt. Verder een verslag over een wandeling langs de hofjes op Open Monumentendag.

De Haarlemse Hofjeskrant is gratis en ligt bij veel supermarkten. Zie ook www.haarlemse-hofjeskrant.nl.