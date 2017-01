Wandelen in Wheermolen

PURMEREND - Werkgroep 55 Plus houdt op zondag 29 januari een winterwandeling.

Mensen die gebruik maken van een scootmobiel of een rollator kunnen ook mee, er is hulp genoeg. Honden mogen ook aangelijnd mee. Na afloop wordt er soep met stokbrood gegeten.

Er wordt om 14.00 uur gestart bij Wijkplein Where aan Triton 73. Deelname is gratis of een vrijwillige bijdrage voor de soep. Kijk of de wandeling doorgaat op de website: www.wheermolenpurmerend.nl