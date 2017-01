Informatiemiddag voor SamenLoop

VOLENDAM - Zondag 5 februari wordt een bijeenkomst gehouden om belangstellenden te informeren over de opzet en de inschrijving van de SamenLoop voor Hoop.

De informatiemiddag is van 14.00 tot 17.00 uur in de PX, die gelegen is aan de W.J. Tuijnstraat 15 in Volendam.

Ook is het mogelijk om informatie over aanmelding en inschrijving te krijgen via de website samenloopedamvolendam.nl of het e-mailadres info@samenloopedam-volendam.nl. Tevens heeft het 24 uur durende wandelevenement een Facebookpagina.

De SamenLoop voor Hoop wordt gehouden op 10 juni vanaf 14.00 uur tot 11 juni 14.00 uur.

De locatie voor het evenement is het atletiekterrein van AV Edam.

Met het wandelevenement wordt aandacht gevraagd voor de ziekte kanker en wordt er geld ingezameld voor KWF Kankerbestrijding.