Natuurdrieluik IVN Vogels in de winter

Foto: pr / IVN Een merel in de winter.

ALPHEN - Een serie van zes IVN natuurdrieluiken start dinsdag 24 januari.

Elk drieluik bestaat uit drie activiteiten over een thema. Het eerste thema is ’Vogels in de winter’. Het laat zien welke vogels er nu in ons land zijn, welke het hele jaar blijven en welke wintergasten zijn. Maar vooral ook hoe vogels de winter doorkomen. Bij deze presentatie op 24 januari hoort een workshop (zaterdag 28 januari van 10.00 tot 12.00 uur). De excursie begint met een korte wandeling door het Kromme Aargebied om zaden en bessen te verzamelen. Terug in De Vlinder aan de Burgemeester Bruins Slotsingel worden de vondsten met ander vogelvoer en decoratief groen, verwerkt tot een voederkrans voor tuin of balkon. Materiaalkosten zijn 10 euro.

De derde activiteit van dit drieluik is vogels fotograferen op zondag 5 februari. Onder leiding van twee ervaren fotografen gaan deelnemers wintervogels sfeervol op de plaat zetten. De aandacht is vooral gericht op compositie. Tijdens een wandeling staat tijd voor fotografie voorop, maar de begeleiders kunnen ook vertellen over de vogels die voor de lens komen.

Aanmelden: aanmelden@ivn-alphenaandenrijn / 0172-445246. IVN-leden / donateurs betalen 4 euro per drieluik, overigen betalen 6 euro.

ivn.nl/alphenaandenrijn