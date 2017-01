De benen strekken in Schoorl

SCHOORL - De Sportwandelschool wandelt 14 en 15 januari in de Schoorlse Duinen. Er zijn vier afstanden uitgezet: 8, 15, 20 en 25 kilometer.

Startlocatie is café restaurant De Viersprong aan de Laanweg 1 in Schoorl. De 25 kilometer start tussen 9.00 en 9.30 uur. De 20 kilometer tussen 9.30 en 10.00 uur, de 15 kilometer tussen 10.00 en 11.00 uur en de 8 kilometer tussen 10.00 en 12.00 uur. Het finishlokaal sluit om 16.00 uur.

De inschrijfkosten bedragen 5 euro, kinderen tot 17 jaar betalen 1,50 euro. Inschrijven kan via www.inschrijven.nl. Bij de start is na-inschrijven mogelijk, maar dat kost 1 euro extra. Meer informatie via www.sportwandelschool.nl.