Wandeling ’Rituelen’

HILVERSUM - ’Rituelen’ is het thema van de wandeling voor mensen die te maken hebben (gehad) met overlijden.

De wandeling, zondag 8 januari om 11.00 uur, start vanuit Basserie Zonnestraal (Loosdrechtsebos 15, Hilversum). Het doel is om lotgenoten met elkaar in contact te brengen. Meelopen kost 10 euro (contant). Vooraf aanmelden kan via info@praktijkartesia.nl" title="" target="_blank">info@praktijkartesia.nl of bel naar 06-23665687.