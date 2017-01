Sportieve start met lange wandeltocht naar Trompenberg

HILVERSUM - De Stichting Wandelvierdaagse Het Gooi trapt 2017 sportief af op zondag 8 januari met een achttien kilometer lange bos- en heidetocht vanuit Laren.

Op weg naar Hilversum trekken de wandelaars over de Westerheide en de Crailosebrug door het Spanderswoud richting villawijk Trompenberg. Op het Media Park wordt een koffiepauze ingelast, waarna het gezelschap via de Wester- en de Zuiderheide terugkeert naar Laren.

Start en finish is de clubkantine van SV Laren’99 aan het Schuilkerkpad in Laren, waar de koffie om 9.00 uur klaar staat. Een half uurtje start de tocht. Aan de wandelaars wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de koffie en het sponsordoel, de Stichting Vier het Leven. Aanmelding is gewenst via www.wandelvierdaagsehetgooi.nl. Honden mogen niet mee.