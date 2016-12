Le Champion presenteert exotische wandelvierdaagse op Bali

Archieffoto Alle aspecten die Bali zo boeiend maken, zorgen voor zeer afwisselende wandeltochten.

EGMOND AAN ZEE - Het is weer eens iets anders dan de Wandel4Daagse Alkmaar of de Dam tot Dam Wandeltocht: de Wandelvierdaagse Bali.

Le Champion presenteert dit exclusieve wandelevenement in 2017 alweer voor de tiende keer. Er zijn twee vierdaagsen op het mooie eiland, van 8 tot en met 11 mei en van 5 tot en met 8 juni. Voor belangstellenden is er een informatieavond op donderdag 12 januari, in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee.

Aan het wandelevenement kunnen per keer 30 wandelaars deelnemen. Al wandelend komt u op plekken waar de gemiddelde toerist niet komt en maakt u kennis met de kleurrijke cultuur van Bali. De vier verschillende routes geven de wandelaars alles wat Bali te bieden heeft: prachtige, heuvelachtige landschappen met sawa’s, bossen, riviertjes en desa’s. Bovendien liggen langs de routes werkplaatsen van beeldhouwers, houtsnijders en schilders, waar u als wandelaar welkom bent om een kijkje te nemen. Alle aspecten die Bali zo boeiend maken, zorgen voor zeer afwisselende wandeltochten.

U kunt kiezen uit twee afstanden: ongeveer 12 km en ongeveer 20 km per dag. Deze routes zijn geheel uitgepijld en de deelnemers krijgen onderweg fruit en drinken.

Arrangementen

Le Champion Sportreizen biedt twee arrangementen aan, van 15 dagen (5-19 mei en 2-16 juni) en 21 dagen (5-25 mei en 2-22 juni). Kijk voor meer informatie hierover op www.lechampionsportreizen.nl.

Informatieavond

Belangstellenden zijn welkom op de infoavond op donderdag 12 januari om 19.30 uur in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. Aanmelden kan bij Jan van Delden: 075-6411789 of janvandelden@live.nl" title="" target="_blank">janvandelden@live.nl.