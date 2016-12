Nieuwjaarswandeling door oude en nieuwe natuur

DEN HELDER - Landschap Noord-Holland daagt iedereen uit het nieuwe jaar sportief en gezond te beginnen. Dat kan zondag 8 januari tijdens de traditionele Nieuwjaarswandeling.

Deelnemers kunnen kiezen uit drie routes: 4, 8 en 19 kilometer. De start is vanaf de Helderse Vallei op de parkeerplaats van de Donkere Duinen. De starttijden zijn van 10.00 tot 14.00 uur voor de 4 en 8 kilometer en van 10.00 tot 12.00 uur voor de 19 kilometer.

De wandelaars worden uiterlijk om 16.30 uur terug verwacht bij de Helderse Vallei. Onderweg krijgen de lopers warme chocomel en kunnen ze de medewerkers vragen stellen over de natuur langs de route.

De wandeling voert door oude en nieuwe natuur. Nieuwe natuur is bijvoorbeeld Mariëndal. Op het water zullen vast veel wintervogels te zien zijn. Ook gaat de route door het zogeheten PWN-Duin. Hier werd tot in de jaren tachtig drinkwater gewonnen. Nu is het in beheer bij Landschap Noord-Holland. Ook de Grafelijkheidsduinen zijn in de route opgenomen.

Deelnemers krijgen een duidelijke plattegrond mee. Daarin is ook de routebeschrijving opgenomen met uitleg van wat er te zien is. Deelname is gratis.