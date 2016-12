Wandeling met boswachter bij Loenderveense Plas

Sneeuw zal er niet liggen, maar het is op tweede kerstdag om half twee wel mogelijk een frisse neus te halen bij de Loenderveense Plas. Er is een wandeling te maken met de boswachter door het prachtige natuurgebied waar Waternet een deel van het drinkwater voor Amsterdam en het Gooi voorzuivert. Het gebied is normaal niet toegankelijk voor publiek.

Voor deze wandeling wordt aangeraden stevige wandelschoenen te dragen en een verrekijker mee te nemen om vogels te bewonderen die er overwinteren, zoals het nonnetje en de krooneend.

Aanmelden via www.waternet.nl/loenderveenseplas.