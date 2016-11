Wandelen op woensdag

CASTRICUM - De wandeltochten op de woensdagochtend zijn al jaren een begrip in Castricum.

Menig contact is gelegd en vele kilometers zijn gemaakt. De wandelingen worden uitgezet en georganiseerd door een enthousiast team van wandelbegeleiders. Een lange of korte tocht, stevig doorstappen of juist wat rustiger aan, aan iedereen wordt gedacht.

Op elke woensdag, het hele jaar door, starten vanaf De Hoep om 10:00 uur twee wandelingen: de 3-5 km en 7-10 km. Voor mensen die van langere tochten houden is er de mogelijkheid om op de even weken een wandeling van 15 km te maken. Het startpunt ligt dan bij het NS-station van Castricum. De begintijd is eveneens 10:00 uur.

Er zijn geen kosten aan verbonden en men kan zonder opgave deelnemen. Consumpties zijn voor eigen rekening en een duinkaart is nodig. Meer informatie: Charles Verstraete, tel: 0251-650742.