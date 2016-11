Wandelen in Schoorl met als thema Sint

SCHOORL - De samenwerkende wandelverenigingen in West Friesland houden op zaterdag 19 november en zondag 20 november een wandeltocht over verschillende afstanden vanuit hotel-restaurant De Viersprong, Laanweg 1 in Schoorl.

Tijdens deze Sint Nicolaaswandelingen zijn Pieten met versnaperingen aanwezig.

De routes gaan over 5, 10, 15, 20 en 25 kilometer. De start voor de 25 kilometer is tussen 9.00 en 10.00 uur, voor de 20 kilometer tussen 9.00 en 11.00 uur en de andere afstanden starten tussen 9.00 en 12.30 uur. Inschrijvingskosten zijn 4 euro zonder herinnering en 5,50 euro met medaille.

Meer informatie via 0228-514729.