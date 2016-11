Wandelen Julianadorp

JULIANADORP - Iedere maandagmorgen start er om 9 uur een groep wandelaars vanaf ’De Verbinding’ tegenover winkelcentrum Dorperweerth.

De wandeling duurt ongeveer een uur. Er wordt in verschillend tempo gewandeld. Er zijn geen kosten aan verbonden. Na het wandelen is er nog gelegenheid na te praten in De Verbinding. Voor verdere info: Ton en Han van Gemert tel. 0223-644867.