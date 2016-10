Lopen en luisteren op Dag van de Stilte

Foto HOLLAND MEDIA COMBINATIE

HAARLEM - Een excursie voor vroege vogels, een stiltebijeenkomst, een lezing over stilte: in en om Haarlem is zondag 30 oktober van alles te doen in het kader van de Dag van de Stilte.

Door Judy Nihof - 27-10-2016, 9:48 (Update 27-10-2016, 9:48)

Om 8.00 uur kunnen liefhebbers van de natuur aanhaken bij een excursie onder leiding van een IVN-gids in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De wandeling begint bij de ingang Bleek en Berg in Bloemendaal. Vooraf aanmelden is noodzakelijk bij Jan-Willem Doornebal: jwd@dds.nl of 0621158880.

Rustzoekers kunnen om 13.00 uur verder terecht bij De Koepel in Bloemendaal (Donkerelaan/hoek Sterreboslaan) om simpelweg te zitten op een kussentje of een krukje. Aanmelden is ook niet nodig voor een stiltebijeenkomst tussen 13.45 en 15.30 uur in Stompe Toren, het eeuwenoude kerkje in Spaarnwoude. Stilte wordt daar afgewisseld met harp- en pianomuziek. De lezing ’De sprekende stilte’ - op maandag 31 oktober om 20.00 uur in het informatiecentrum Rozenkruis in Haarlem - is eveneens vrij toegankelijk.

In heel Nederland zijn activiteiten op de Dag van de Stilte, die valt op de laatste zondag van oktober: de dag dat de wintertijd ingaat.