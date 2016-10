Natuurwandeling Noorderneg Heiloo

Foto: Paul ten Have

HEILOO - In het recreatiegebied Noorderneg, aan de westkant van Heiloo, wordt zondag 30 oktober een extra IVN-natuurwandeling gehouden.

Vroeger was het gebied deel van een ruime strandvlakte, tussen de strandwal van Heiloo en de duinen bij Egmond. Een jaar of veertig geleden is daar een park ’overheen gelegd’, maar sporen van die strandvlakte zijn nog wel te zien.

De start is om 10.00 uur op de parkeerplaats bij zwembad het Baafje, aan de Omloop in Heiloo. Aangelijnde honden mogen mee. Kosten zijn 2,50 euro. Meer info via hanneke@ivnnkl.nl of 072-5337601.