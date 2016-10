Herfstwandelingen Noordzeekustgebied

Vijf herfstwandelingen op een rij langs de kust van Noord-Holland. Drie routes zijn dagelijks uitgezet in het Noordzee kustgebied tussen Bergen aan Zee en Den Helder.

De sportwandelschool nodigt iedereen uit, om deel te nemen aan een of meerdere dagen van de Herfstwandel5daagse. U kunt zich dagelijks inschrijven bij de start of per internet. De 11e Herfst5daagse wordt gehouden van dinsdag 18 t/m zaterdag 22 oktober en is een aanéénschakeling van vijf zorgvuldig uitgekozen Herfstwandelingen door de natuur en de kustdorpen. De sfeer die deze meerdaagse uitstraalt is er één van eenvoud, avontuur en groen.

Iedere dag ergens anders.

U wandelt elke dag in een ander natuurgebied langs de Noordzeekust in Noord-Holland. Dinsdag start u in Callantsoog, woensdag in Petten, donderdag in Groet, vrijdag in Schoorl en zaterdag de laatste dag ook vanuit een andere locatie in Schoorl.

Oer-Hollands

Met de afwisselende landschappen van de Kuststreek van Noord-Holland, zoals duinen, strand, bos, dijken en polders is de Herfst5daagse bedoeld voor mensen die graag in de natuur zijn, van wandelen, ontspanning en gezelligheid houden. Ook de sportieve wandelaar en de Nordic Walker, die allebei willen genieten van de herfstkleuren in de prachtige natuurreservaten van Noord-Holland tussen Den Helder en Bergen aan Zee.

De routes gaan door het Noordhollands natuurreservaat van Staatbosbeheer en PWN. Door bos, over stukjes strand, door de duinen, langs vennen en meren, maar ook over de Hondsbossche & Pettemer Zeewering (de Waker, de Dromer en de Slaper) met het nieuwe strand en nieuwe hoge duinen bij Petten.

Drie afstanden.

Er zijn drie wandelroutes uitgezet per dag. De 25 km start om 09.30 uur, de 15 km start om 10.00 uur en de 7,5 km start om 10.30 uur.

Bijdrage.

De inschrijvingskosten bedragen: € 30,00 voor 5 dagen. € 27,50 voor 4 dagen. € 22,50 voor 3 dagen. € 15,00 voor twee dagen en € 7,50 per dag. Kinderen tot 17 jaar betalen € 1,50 voor deelname per dag. Na-inschrijving kost € 1,00 extra.

Inschrijven

Informatie en online inschrijven kan op de website: www.herfst5daagse.nl of ’s morgens ter plaatse aan de start. Meer informatie over de Sportwandelschool vindt u op www.sportwandelschool.nl.