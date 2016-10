Wekelijks wandelen vanaf het dorpshuis

BADHOEVEDORP - In het kader van Gezond Natuur Wandelen wordt vanaf zondag 16 oktober van 11.00-12.00 uur gewandeld vanaf Dorpshuis Badhoevedorp, Snelliuslaan 35.

Door Internetredactie - 12-10-2016, 15:48 (Update 12-10-2016, 15:48)

De wandelingen worden afgesloten met koffie/thee en gebak in Dorpshuis Badhoevedorp. Iedereen kan meedoen, ook minder valide mensen kunnen deelnemen. Wie graag wandelt en het leuk lijkt om in een laag tempo samen met medewandelaars te genieten van de omgeving, kan zich zondag 16 oktober om 10.50 uur melden bij het dorpshuis. Deelname aan de wekelijkse wandeling is gratis.

Zie www.gezondnatuurwandelen.nl