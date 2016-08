Wandeling met gids door Oud-IJmuiden

IJMUIDEN - Gids Jan Morren neemt belangstellenden op zondag 4 september mee voor een wandeling door Oud-IJmuiden.

Door Internetredactie - 29-8-2016, 15:50 (Update 29-8-2016, 15:50)

Aansluitend is er koffie of thee met wat lekkers in Hotel Augusta. De wandeling gaat daar om 14 uur van start en duurt ongeveer twee uur.

Deelname kost €10. Opgave is gewenst en kan via email : info@ontdekoudijmuiden.nl of bel 0650905585.