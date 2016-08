Helderse Fotoroute

DEN HELDER - De vierde Helderse Fotoroute beleeft zondag 28 augustus om 13 uur de opening bij Windkracht 13 aan de Weststraat.

Door Internetredactie - 26-8-2016, 13:15 (Update 26-8-2016, 13:15)

Negen locaties openen hun deuren. Na de opening kan men vanaf 14 uur al wandelend, met de fiets of auto langs alle deelnemende locaties. Op elke locatie is een flyer met routekaart en openingstijden verkrijgbaar. De tentoonstelling is tot en met 2 oktober te zien.



Meer informatie is te vinden op www.windkracht13.nl.