Kaj Sierhuis: Wereldnieuws van één op de andere dag

Archieffoto Kaj Sierhuis: ,,Ik weet niet hoe vaak het filmpje inmiddels bekeken is, want het staat op verschillende accounts op de sociale media. Ik heb getallen gezien van één miljoen bij de één en meer dan driehonderdduizend bij een ander. Echt bizar.’’

JISP - Van de één op de andere dag is Kaj Sierhuis wereldnieuws. De Jisper voetballer van Ajax scoorde woensdag in het duel voor de Youth League tegen het IJslandse Breidablik op sublieme wijze. De beelden van de fraaie omhaal gingen ’viral’. Miljoenen mensen hebben de treffer bekeken. In alle delen van de wereld is de actie voorzien van enthousiaste reacties. Op verzoek van Dagblad Zaanstreek kijkt de achttienjarige aanvaller aan de hand van drie steekwoorden terug op de afgelopen twee dagen.

Door Sylvia van Essen - 20-10-2016, 22:03 (Update 20-10-2016, 23:07)