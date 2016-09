Plasticjager zeilt op wegwerpflesjes naar Engeland [video]

Merijn Tinga is vrijdagochtend om 11 uur met zijn kitesurfplank gemaakt van plastic wegwerpflesjes naar Engeland vertrokken. Met een speciaal vleugelboard probeert hij in zeven uur de overkant te bereiken.

Door Wim Wegman - 2-9-2016, 17:33 (Update 2-9-2016, 17:43)

Hiermee vraagt hij aandacht voor statiegeld voor have literflesjes die veel in het milieu terechtkomen nadat ze zijn gebruikt. Statiegeld kan dit tegengaan. Of de poging is gelukt is nog niet bekend omdat Tinga nog onderweg is