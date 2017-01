Weer een nieuwe VW Buzz

Gaat het er nu echt van komen, de reïcarnatie van het goede, oude VW-busje? Volkswagen is al jaren bezig met het min of meer aankondigen van een retro-achtig ’Volkswagenbusje’, maar tot nu toe is er nog niets in productie gegaan.

In 2001 lieten ze de ’Microbus’ zien. Tien jaar later kwam VW met een soortgelijke concept-auto, de ’Bulli’. En vorig jaar nog was het de beurt aan de ’Budd-e’, opnieuw een studie van een retrobus. Nu heeft VW de I.D. Buzz Concept.

Na...