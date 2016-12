Opel Ampera niet bij alle vestigingen

Nu General Motors in het Amerikaanse Lake Orion (Michigan) is gestart met de bouw van de eerste exemplaren van de Opel Ampera-e, maakt de fabrikant zich op voor de marktintroductie van zijn eerste volledig elektrische auto. Opel gaat de Ampera-e in Nederland via een geselecteerd aantal dealers aanbieden. Welke dat zijn, daar wordt nu naar gekeken. De Nederlandse markt krijgt de elektro-Opel als tweede land ter wereld na Noorwegen, de levering start komend voorjaar. De prijs is nog niet bekend. Opel...