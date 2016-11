Nieuwe Micra is scherper

De nieuwe Micra heeft een veel vlotter design gekregen dan het vorige model.

De vorige was vooral een aaibaar bol wagentje met een ietwat bedaagde uitstraling. Hoe zit dat met de nieuwe?

Imago is nou eenmaal vooral gebaseerd op het uiterlijk, en dat behoort nog steeds tot de allerbelangrijkste aankoopargumenten. Het is net als bij kleding: merk en imago zijn vaak belangrijker dan de kwaliteiten. Zijn die waarden bij deze totaal nieuwe Nissan Micra in balans? Als we om deze nieuwe speler in het felbevochten B-segment heenlopen, blijkt dat er helemaal niets meer over is...