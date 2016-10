Auto v/h Jaar 2017

Het wordt weer moeilijk voor de 58 juryleden uit 23 landen om een Auto van het Jaar 2017 te kiezen. In de voorlopige longlist staan heel wat mogelijke winnaars. Het is toch een beetje jammer dat niet meer, zoals vroeger, tegen het einde van het jaar de winnaar bekend wordt gemaakt. Tegenwoordig gebeurt dat pas in maart, aan de vooravond van de salon van Genève. Er staan nu 35 auto’s op de voorlopige lijst, die op 18 november definitief wordt gemaakt....