Fietsbel waarschuwt

Een slimme fietsbel die fietsers waarschuwt voor gevaarlijke locaties via een app op de smartphone. Verzekeraar Interpolis lanceert deze voorziening onder de naam Safe2Bike.

Dat meldt Verkeersnet, het online vakmagazine voor verkeersprofessionals. De slimme bel staat in contact met de smartphone in de rugzak van de fietser. De app houdt de locatie bij en vergelijkt die met een centrale database van plekken waar veel fietsongelukken gebeuren. Tijdens de rit geeft de bel een tril-, licht-, of geluidssignaal bij het naderen van gevaarlijke...