Denken aan groen licht

Foto 123rf

Slimme apparaten die met elkaar in contact staan en zelf kunnen ’beslissen’ of ze aan het werk moeten of niet en in welke hoedanigheid. Het ’internet of things’ krijgt steeds meer vorm waarbij een absolute voorwaarde is dat apparaten van verschillende merken dezelfde taal spreken.

Dat geldt natuurlijk ook voor het ’internet of cars’, een soort afsplitsing van ’things’ waarbij de nadruk ligt op verkeer en alles wat daarbij hoort en dat is nogal wat.

Je kunt je afvragen of het wel realiseerbaar...