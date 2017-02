Winnares Zilveren Camera wil compassie voelen

Foto ANP Cigdem Yuksel wint de Zilveren Camera 2016. ,,Ik dacht eerst nog een paar jaar doorwerken, toffe projecten doen en dan pas de Zilveren Camera”

HILVERSUM - Overdonderd is ze zaterdagavond, als haar naam als nieuwe winnares van de Zilveren Camera door Museum Hilversum schalt. Een dag later bij de opening van de tentoonstelling is dat nog niet veel anders. ,,Ik dacht eerst nog een paar jaar doorwerken, toffe projecten doen en dan pas de Zilveren Camera”, zegt Cigdem Yuksel (27) met een bescheiden glimlach.

Door Joyce Huibers - 5-2-2017, 21:40 (Update 5-2-2017, 21:40)

’Nadenken over humaner beleid’

Ze is jong, autodidact, pas vijf jaar aan het fotograferen en nu de tweede vrouwelijke winnares in de geschiedenis van de belangrijkste journalistieke fotoprijs van Nederland. Haar serie portretten van Syrische kinderen in textielfabrieken in de Turkse stad Gaziantep, maakt veel indruk.

Een week eerder zeggen juryvoorzitter Marc Prüst en voorzitter van de Stichting Zilveren Camera Marcel Molle over Yuksels inzending: ,,Haar werk is enorm uitgebalanceerd. Het doet aan alles recht; aan de geportretteerde kinderen, aan de esthetiek en aan de nieuwswaardigheid. Met deze foto’s geeft ze de breedte van de vluchtelingenproblematiek weer. Als je nog het idee had dat vluchtelingen een ver-van-je-bed-show waren, dan kun je dat na het zien van deze foto’s niet langer volhouden. Deze kinderen maken de goedkope kleren en schoenen die wij hier in het westen maar al te graag kopen. Geweldig dat ze die link heeft weten te leggen.”

Filmisch effect

De in IJmuiden geboren en getogen fotografe reist samen met twee collega’s voor de Volkskrant in mei 2016 af naar Turkije. Naast het bredere verhaal over een Turkse stad waar een half miljoen Syrische vluchtelingen zich gevestigd hebben, wil Yuksel de Syrische kinderen in textielfabrieken bezoeken waar ze over gehoord heeft. Ze treffen er tientallen aan; besmeurd, in donkere fabrieken, soms pas zeven jaar oud. Een voor de reis gekocht led-lampje is vrijwel het enige licht waarbij Yuksel moet fotograferen. Het geeft de foto’s een indringend filmisch effect.

Toch is het niet helemaal zo zwart-wit dat we de jonge gezichtjes die de bezoeker de komende maand vanuit een witte omlijsting aanstaren in Museum Hilversum meteen als zielig moeten betitelen. ,,Hussein het jongetje van het campagnebeeld werkt in de fabriek, omdat zijn vader gewond is. Hij verdient vijftig euro per maand, onderhoud het gezin. Zonder dit werk, zouden ze op straat staan, geen eten hebben. Hij wil goed worden in zijn werk, zodat hij later zijn eigen fabriek kan beginnen. Dat is zo sterk en meteen ook heel hoopvol.”

Met haar onderwerpen probeert Yuksel zo dicht mogelijk bij zichzelf te blijven. ,,Het moet me raken, ik wil compassie voelen of frustratie. Met deze serie wil ik een deel van de realiteit laten zien. Soms wordt er zo in beleid gedacht, in cijfers, maar er is ook een menselijke kant. Wat zou er hier gebeuren als er ineens een half miljoen Syriërs ons land binnen willen? In Gaziantep proberen ze er het beste van te maken, de Turken en de Syriërs. Het was niet mijn eerste doel toen ik de foto’s nam, maar als ze aanzetten tot nadenken over een humaner beleid, dan zou dat mooi zijn.”

Opiniërend

Fotografen zoals Yuksel, die zelf op pad gaan om de gevolgen van nieuwsfeiten in beeld te brengen, zijn er steeds meer. Wie de expositie van de Zilveren Camera bekijkt ziet dat de rol van de klassieke registrerende fotograaf zeker nog niet is uitgespeeld, maar de meer opiniërende fotojournalist is in opkomst.

In die categorie valt ook Ruben Terlou (31) die dit jaar de prijs voor de vernieuwende fotojournalistiek wint. Met zijn project ’Langs de oevers van de Yangtze’ liet hij niet het clichébeeld van China zien, met uniforme mensenmassa’s, vervuilende industrie en onderdrukte volken, maar het individu met zijn dromen en wensen. Bovendien weet hij volgens de jury door de diversiteit aan verschijningsvormen, foto’s, tv-serie, exposities en een interactieve website, een breed publiek voor het onderwerp én de fotografie te interesseren. Goed nieuws dus dat Terlou in maart weer naar China gaat voor een nieuwe serie.

Expositie

De expositie Zilveren Camera is te zien tot en met 12 maart in Museum Hilversum, Kerkbrink 6, Hilversum. Van 6 t/m 12 februari wordt hier ook het Festival voor Nieuwsfotografie gehouden. Meer informatie www.museumhilversum.nl.