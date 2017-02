NDT zonder uitzondering uitzonderlijk

Foto Rahi Rezvani Beeld uit ’Silent screen’ van Léon & Lightfoot voor Nederlands Dans Theater. Bekijk Fotoserie

Sol Léon en Paul Lightfoot hebben het weer geflikt. Met ’Singulière Odyssée’ levert het choreografenduo weer een adembenemend werk af, dat nog lang na het doven van de lichten op het netvlies beklijft.

Door Nanska van de Laar - 3-2-2017, 16:27 (Update 3-2-2017, 16:27)

Het stuk is onderdeel van het programma ’Scenic route’ waarin het Nederlands Dans Theater ook ’Silent screen’ van Léon en Lightfoot uit 2005 danst.

Beide werken hebben onmiskenbaar het signatuur van het duo, want zowel in ’Silent Screen’ als in ’Singulière Odyssée’ wordt met betoverende elementen in het toneelbeeld een...