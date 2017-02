Oost en West gaan samen

Matt Damon in ’The great wall’.

Filmmakers zijn wel gewend huis en Hollywood tijdelijk te verlaten voor een nieuw project. Maar Matt Damon en zijn gezin gingen wel heel ver op reis: de acteur vertoefde een half jaar in China voor The great wall.

Door Daniëlle Kool - 1-2-2017, 14:21 (Update 1-2-2017, 14:21)

Chinees leren

„Filmstudenten over de hele wereld zullen Chinees leren, geen Engels”, voorspelde Jackie Chan deze zomer op het filmfestival van Shanghai.

De reden: bioscoopbezoek in China steeg in 2015 een explosieve 49%, waarmee het land inderdaad hard op weg was de grootste filmmarkt ter wereld...