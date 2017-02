Béla Tarr heeft nog steeds iets te zeggen

Foto Eye Voor de expositie in Eye nam Béla Tarr voor het eerst in vijf jaar de camera weer op.

Luister naar je hart, laat je hersens in de garderobe achter. Dat is de aanbeveling die filmmaker Béla Tarr meegeeft aan de bezoekers van zijn tentoonstelling ’Till the end of the world’, die tot 7 mei te zien is in het Amsterdamse Eye. Voor de expositie nam hij voor het eerst in vijf jaar de camera weer op.

Door Nicole Santé - 1-2-2017, 13:19 (Update 1-2-2017, 13:19)

In Eye zijn al regelmatig exposities te zien geweest over, maar nog niet gemaakt door filmmeesters. Curator Jaap Guldemond was al sinds Tarrs doorbraak...