Mammon seizoen 2

(Lumière) 8x50 minuten

Door Hanneke van den Berg - 31-1-2017, 12:49 (Update 31-1-2017, 12:49)

Dat journalisten soms groot gevaar lopen als ze de waarheid boven tafel willen krijgen is niets nieuws. Maar Peter Verås moet in dit tweede seizoen van ’Mammon’ wel heel ver gaan. Collega’s die hij vertrouwde, blijken een geheime agenda te hebben en de vrouw op wie hij verliefd wordt, steekt ook al een dolk in zijn rug. Figuurlijk dan.

Als een collega van Verås op brute wijze vermoord wordt, naar het schijnt door rechtsextremisten, gaat hij op onderzoek uit. Al...