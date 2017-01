Manglehorn

(September film) 90 minuten

Door Fred Hoogendoorn - 24-1-2017, 10:42 (Update 24-1-2017, 10:42)

Echt grote acteurs kunnen een film met een dun script in hun eentje dragen. Al Pacino is zo’n acteur, ’Manglehorn’ is zo’n film. Pacino (’The Godfather’, ’Scarface’) is sleutelmaker Manglehorn. Dat is een wat morsig type, dat een ruig leven achter de rug heeft en nu een vast dagschema doorloopt. Praatje met de bankbediende (Holly Hunter), werken, eten in hetzelfde restaurant, de kat verzorgen en onverstuurde brieven schrijven aan zijn grote liefde, die hij door zijn handen zag...