Shyamalan is weer terug.

Foto PR Bij de psychiater speelt de brute ontvoerder (James McAvoy) de vermoorde onschuld.

Flamboyante kunstenaar, schuchter meisje, dominante kenau, kille kidnapper; het klinkt als een bont gezelschap, maar in de mysterie-thriller ’Split’ is het toch echt een en dezelfde persoon.

Door Fabian Melchers - 18-1-2017, 16:31 (Update 18-1-2017, 16:31)

Opgesloten individuen die hoofdrolspeler James McAvoy een voor een bevrijdt, met zichtbaar plezier.

De meest zorgwekkende van het stel is de psychopaat die in de ijzige openingsscène drie vrouwen ontvoert. Maar die sterke beer kan vanwege zijn dissociatieve persoonlijkheidsstoornis ook zomaar veranderen in een onschuldig kind. Intussen speelt McAvoys personage de vermoorde onschuld bij zijn regelmatige...